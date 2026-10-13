Υπέγραψε στην Χετάφε ο Καρβαχάλ

Στη Χετάφε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνι Καρβαχάλ. Σήμερα βρέθηκε στα γραφεία της ομάδας και υπέγραψε το συμβόλαιό του, επικυρώνοντας μια συμφωνία η οποία είναι… κλείσει εδώ και ημέρες.

Μια συμφωνία η οποία όμως δεν μπορούσε να επικυρωθεί καθώς η ισπανική λίγκα δεν είχε δώσει το ΟΚ στην Χετάφε για την μεταγραφή λόγω κάποιων οικονομικών ζητημάτων που είχε μη επιτρέποντάς της να κάνει μεταγραφή. Τελικά, έδωσε την έγκρισή της με αποτέλεσμα σήμερα να κλείνει και το τυπικό μέρος της μεταγραφής.

Θυμίζουμε ότι ο Καρβαχάλ είχε μείνει ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης από το τέλος του καλοκαιριού με τον παίκτη να έρχεται σε προφορική συμφωνία με τη Χετάφε.

sport-fm.gr