Ατλέτικο - Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής ο Κόκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του

Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη ημέρα είναι η σημερινή για την Ατλέτικο Μαδρίτης και κυριώς για τον αρχηγό της, Κόκε, ο οποίος πενθεί, καθώς η μητέρα του, Άνα Μερόδιο Μπόρχα, έφυγε από τη ζωή.

Οι ροχιμπλάνκος αντιμετωπίζουν απόψε (13/10, 22:00) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μετροπολιτάνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Πριν την αναμέτρηση μάλιστα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του Κόκε.

gazzetta.gr