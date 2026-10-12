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«Έδεσε» Μπερνάλ με εξωπραγματική ρήτρα η Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Nέο συμβόλαιο ως το 2031 με απλησίαστη ρήτρα

Μπαρτσελόνα και Μαρκ Μπερνάλ ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2031, με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ! Απομένουν μόνο η υπογραφή των εγγράφων και η επίσημη ανακοίνωση, που δεν αποκλείεται να γίνουν και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Μόλις λίγους μήνες μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα και τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο τον Σεπτέμβριο του 2025, η Μπαρτσελόνα είχε ήδη αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του με διάρκεια έως το 2029. Ο 19χρονος μέσος επέστρεψε στη δράση στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από 383 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού, έχοντας αγωνιστεί στα τρία πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος 2024/25.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 33 επίσημους αγώνες (συνολικά 1.313 λεπτά), ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει συμμετάσχει και στα εννέα παιχνίδια, καταγράφοντας 338 λεπτά συμμετοχής.

sport-fm.gr

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