Επιτακτική ανάγκη να ανακαλυφθούν κι άλλα λαβράκια!

Φαντάζει επιτακτική ανάγκη η ΚΟΠ και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Κύπρου να «οργώσει» το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, προκειμένου να ανακαλύψει κι άλλα ποδοσφαιρικά «λαβράκια», όπως τον Αγγλοκύπριο Μάρκους Έντουαρντς. Ο 27χρονος (3/12/98) μεσοεπιθετικός, γεννηθείς στην Αγγλία αλλά με κυπριακές ρίζες, αποτελεί το μεγαλύτερο «λαχείο» για τον Απόστολο Μάντζιο. Ο άσος της Μπέρνλι, με το «καλημέρα» έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, λυτρώνοντας την Κύπρο με την γκολάρα που πέτυχε στην εκπνοή του τελευταίου αγώνα με τη Λετονία.

Είναι γεγονός πως η εθνική ομάδα παρουσίασε σημάδια βελτίωσης στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της για το Nations League. Δεν θυμόμαστε ξανά, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, η Κύπρος να παραμένει αήττητη για τρία συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια και μάλιστα να πετυχαίνει δύο διαδοχικές νίκες. Είναι ξεκάθαρο πως ο Ελλαδίτης ομοσπονδιακός τεχνικός έχει βάλει το δικό του λιθαράκι για το «συμμάζεμα» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Η εθνική ομάδα είναι «οικογένεια» και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Χαίρονται οι παίκτες που παίζουν για την εθνική ομάδα της χώρας τους. Δηλαδή, το αντίθετο που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια…

Κακά τα ψέματα, όμως, για να ανέβει επίπεδο η Εθνική Κύπρου και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διάκριση, χρειάζεται ακόμα γερές δόσεις μπολιάσματος με ποιότητα. Απαιτείται σωστό σκάουτινγκ, ειδικότερα στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, όπου μπορεί να ανακαλύψουμε «χρυσό», με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που έχουν κυπριακές ρίζες.

Η αρχή έγινε πριν από περίπου 15-16 χρόνια με την περίπτωση του Τζέισον Δημητρίου, τον οποίο απέκτησε η ΑΕΚ Λάρνακας. Σήμερα είναι ο Έντουαρντς και ο 27χρονος αμυντικός Νικ Τσαρούλλας της Νοτς Κάουντι. Εκτός, όμως, από τον εντοπισμό και άλλων ταλαντούχων Αγγλοκύπριων παικτών, απαιτείται και οι Κύπριοι διεθνείς να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά και να βελτιωθούν περαιτέρω σε ατομικό επίπεδο.