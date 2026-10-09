Τσέλσι: Ματιές των Λονδρέζων στον Ντε Γιονγκ

Η Τσέλσι παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Φρένκι Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, με τους «μπλε» να παρακολουθούν την περίπτωση του 29χρονου μετά την πώληση του Ένζο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «μπλαουγκράνα» θα αξιολογήσουν τον χρόνο συμμετοχής του Ολλανδού τους επόμενους μήνες και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο σχετικά με το μέλλον του.

Ο 29χρονος αποκτήθηκε από τον Άγιαξ το 2019 έναντι 86 εκατ. ευρώ και πλέον μετράει 297 συμμετοχές με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχοντας 20 τέρματα και 31 τελικές πάσες.

sdna.gr