Πολλά... κιλά μπάλας, αμέτρητες αναμνήσεις!

Η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε από τον φωτογράφο του SAVVIDES PRESS SPORTS στην εκδήλωση για παρουσίαση του επετειακού βιβλίου και του λευκώματος από τον ΑΠΟΕΛ, που αφορά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του σωματείου.

Αρκετές από τις στιγμές «γράφτηκαν» από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τίμησαν τους γαλαζοκιτρίνους.

Ο Αντρέας Στυλιανού, ο Γιάννος Ιωάννου και τόσοι άλλοι βρέθηκαν στην εκδήλωση και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές.