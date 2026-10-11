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Έγινε ξανά τώρα μετά το 2019!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πέτυχε μετά από επτά χρόνια η Εθνική Κύπρου

Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο παράθυρο της διακοπής για το Nations League. Mετά την ήττα από το Μαυροβούνιο και την ισοπαλία με την Λετονία στις πρώτες δύο αγωνιστικές, η Κύπρος πέτυχε δύο συνεχόμενες νίκες στο ΓΣΠ.

Αυτό, συνέβη για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια!

Από τότε έχει η Εθνική μας να κερδίσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια σε επίσημη διοργάνωση. Η προηγούμενη φορά, ήταν στο μακρινό 2019, όταν στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2020, κέρδισε το Σαν Μαρίνο με 4-0 εντός έδρας και το Καζακστάν με 2-1 εκτός έδρας.

Στο μεσοδιάστημα είχαμε δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα με Σαν Μαρίνο και Λιθουανία (2024) αλλά το πρώτο ματς ήταν φιλικό.

A.Ψ.

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ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

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