Έχασε και ο Μουρίνιο τον έλεγχο των αποδυτηρίων της Ρεάλ

Μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις Εθνικές ομάδες, η επιστροφή στη δράση προμηνύεται ταραχώδης για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σύλλογος των «Μερένγκες» εισέρχεται σε έναν μήνα (Οκτώβριο) που είναι ήδη καθοριστικός για τη συνέχεια της σεζόν, με δύο αγώνες για το Champions League: εκτός έδρας στη Ρώμη (14 Οκτωβρίου) κι εντός έδρας απέναντι στη Λειψία (21 Οκτωβρίου).

Φυσικά, το κορυφαίο γεγονός και ένας αγώνας που διαμορφώνεται ήδη ως καθοριστικός για τη μάχη του τίτλου, είναι το πρώτο Clásico της σεζόν απέναντι στην Μπαρτσελόνα για τη La Liga, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου στο «Καμπ Νου». Πρόκειται για κρίσιμες αναμετρήσεις, στις οποίες η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πηγαίνει ευρισκόμενη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Από την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο το καλοκαίρι, οι τριβές στον «Λευκό Οίκο» πληθαίνουν. Πέντε μήνες μετά το τέλος της περασμένης σεζόν, ο Πορτογάλος προπονητής φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τη δυναμική στα αποδυτήρια, τα οποία ήταν ήδη επιβαρυμένα από εντάσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cadena SER, το κλίμα μεταξύ των παικτών παραμένει ψυχρό, παρά την άφιξη του «Special One» —ενός προπονητή φημισμένου για την ικανότητά του να συσπειρώνει την ομάδα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να δώσει μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια.

Στην εκπομπή El Larguero, ο δημοσιογράφος Αντόν Μεάνα περιέγραψε μια μάλλον ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση της ομάδας της Μαδρίτης. «Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εξακολουθώ να βλέπω αποδυτήρια εξίσου ψυχρά με αυτά που υπήρχαν πριν από πέντε μήνες», εξήγησε. Κατά τον ίδιο, ο Μουρίνιο απέτυχε να αλλάξει τις ισορροπίες εντός της ομάδας, η οποία «δεν είχε καλές σχέσεις ούτε με τον Τσάμπι Αλόνσο ούτε με τον Αρμπελόα». Ο Ισπανός δημοσιογράφος επισημαίνει επίσης ιδιαίτερα σοβαρές εντάσεις, υποστηρίζοντας ότι «δύο παίκτες, εξ όσων γνωρίζουμε, ήρθαν στα χέρια».

Το συνεχιζόμενο σίριαλ γύρω από τον Κιλιάν Εμπαπέ κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες τροφοδοτεί περαιτέρω τις συζητήσεις σχετικά με τον σύλλογο των «Μερένγκες». Έχοντας επιστρέψει στο αθλητικό κέντρο του Βαλδεμπέμπας μετά τον τραυματισμό που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας, ο παίκτης συμμετείχε την Τετάρτη στην πρώτη πλήρη προπόνηση με την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Αντόν Μεάνα, ο Ζοζέ Μουρίνιο ενδέχεται να αποφασίσει να τον συμπεριλάβει στο αρχικό σχήμα στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα κληθεί επίσης να διαχειριστεί πιθανές εντάσεις γύρω από τον παίκτη, καθώς ορισμένοι εντός του συλλόγου θεωρούν ότι «δεν έχει ακόμη κατανοήσει πώς λειτουργεί η Ρεάλ και το περιβάλλον της».