Από 24 έως 27 Ιουνίου το Ράλι Ακρόπολις του 2027

Από 24 έως 27 Ιουνίου θα διεξαχθεί το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις του 2027, που θα αποτελέσει τον 7ο κατά σειρά αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC.

Η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς περιλαμβάνει συνολικά 15 αγώνες, με εναρκτήριο αυτόν του Μόντε Κάρλο (21-24 Ιανουαρίου) και τελευταίο εκείνον της Σαουδικής Αραβίας (25-28 Νοεμβρίου).

Η παρουσία του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις στο πρόγραμμα του 2027 διατηρεί την Ελλάδα ανάμεσα στους καθιερωμένους προορισμούς του WRC, σε μια χρονιά διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του πρωταθλήματος. Με τον μοναδικό χωμάτινο χαρακτήρα του, το Ακρόπολις θα ανοίξει τη θερινή περίοδο των ευρωπαϊκών χωμάτινων αγώνων, μετά τους τρεις διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους σε Κροατία, Κανάρια Νησιά και Ιαπωνία.

Το 2027 συμπίπτει με την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών WRC27, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους, τη διεύρυνση των συμμετοχών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για αυτοκινητοβιομηχανίες και ανεξάρτητους κατασκευαστές. Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις θα αποτελέσει μέρος αυτής της μετάβασης, συνδέοντας την ιστορική του ταυτότητα με την επόμενη φάση εξέλιξης του θεσμού.

Στις σημαντικότερες αλλαγές του ημερολογίου περιλαμβάνονται η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών, για πρώτη φορά από το 1988, και του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά από το 2019, με το Ράλι Σκωτίας. Παράλληλα, το ασφάλτινο Ράλι Ιταλίας εντάσσεται στο πρόγραμμα, με ειδικές διαδρομές στην περιοχή του Λάτσιο και σημείο αναφοράς τη Ρώμη.

Με αφορμή την οριστικοποίηση του ημερολογίου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας και μια διοργάνωση με ξεχωριστή διεθνή ταυτότητα. Η παρουσία του στο διευρυμένο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2027 δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδείξει ξανά την αγωνιστική της παράδοση, τα τοπία και τη φιλοξενία της. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος μας είναι ένας αγώνας αντάξιος της ιστορίας του Ακρόπολις και των προσδοκιών των πληρωμάτων και των θεατών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, σχολίασε: «Το ημερολόγιο αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική του WRC. Οι νέοι αγώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ενισχύουν το πρωτάθλημα σε χώρες με πλούσια παράδοση στα Ράλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μας προσφέρουν μια συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης σε μια χώρα όπου το ενδιαφέρον για τα Ράλι συνεχίζει να αυξάνεται».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της WRC Promoter, Ερίκ Μπουγέ, δήλωσε: «Το 2027 σηματοδοτεί την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και το ημερολόγιο αυτό αντανακλά τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο προσιτό και πραγματικά παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του WRC για το 2027:

1. Ράλι Μόντε Κάρλο (21-24 Ιανουαρίου)

2. Ράλι Σουηδίας (18-21 Φεβρουαρίου)

3. Ράλι Σαφάρι Κένυας (18-21 Μαρτίου)

4. Ράλι Κροατίας (8-11 Απριλίου)

5. Ράλι Κανάριων Νήσων (6-9 Μαϊου)

6. Ράλι Ιαπωνίας (3-6 Ιουνίου)

7. ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις (24-27 Ιουνίου)

8. Ράλι Ιταλίας (8-11 Ιουλίου)

9. Ράλι Εσθονίας (22-25 Ιουλίου)

10. Ράλι Φινλανδίας (29 Ιουλίου-1 Αυγούστου)

11. Ράλι Ηνωμένων Πολιτειών (26-29 Αυγούστου)

12. Ράλι Σκωτίας (30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου)

13. Ράλι Παραγουάης (21-24 Οκτωβρίου)

14. Ράλι Χιλής - Μπιομπίο (4-7 Νοεμβρίου)

15. Ράλι Σαουδικής Αραβίας (25-28 Νοεμβρίου)