Με οκτώ ομάδες και την επιστροφή του Ν.Ο. Κερύνειας η νέα αγωνιστική σεζόν στο Πόλο

Το άθλημα του Πόλο ακόμη ένα μέλος ή καλύτερα, υποδέχεται και πάλι έναν ιστορικό όμιλο στην αγωνιστική δράση. Ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας επαναδραστηριοποιείται και το νέο πρωτάθλημα προμηνύεται ακόμη πιο συναρπαστικό και ανταγωνιστικό.

Η αγωνιστική δράση του 27ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ALLWYN 2026-2027 αρχίζει στις 14 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή οκτώ ναυτικών ομίλων. Όλοι αναμένουν με ανυπομονησία την πρώτη σέντρα της νέας περιόδου.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει η επαναδραστηριοποίηση του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας στο άθλημα της υδατοσφαίρισης. Ο Ν.Ο. Κερύνειας επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από 21 χρόνια, καθώς η τελευταία συμμετοχή του στο πρωτάθλημα καταγράφηκε το 2005. Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την κυπριακή υδατοσφαίριση, με τον προσφυγικό όμιλο να αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης ALLWYN 2026-2027 συμμετέχουν οι: ΑΠΟΕΛ, Ν.Ο. Λευκωσίας, Ν.Ο. Λεμεσού, Ν.Ο. Λάρνακας, Ν.Ο. Πάφου, Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς, Ν.Ο. Αμμοχώστου και Ν.Ο. Κερύνειας.

Ενισχυμένες οι ομάδες ενόψει της νέας σεζόν

Το ενδιαφέρον για το νέο πρωτάθλημα ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, με αρκετές ομάδες να ενδυναμώνουν τα ρόστερ τους με υδατοσφαιριστές που αγωνίζονταν σε συλλόγους της Ευρώπης. Ο περσινός πρωταθλητής και κυπελλούχος ΑΠΟΕΛ ενισχύθηκε σημαντικά με την επανένταξη στο δυναμικό του του Denes Andor Varga, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στον Apollo Tbilisi.

Ιδιαίτερα δυναμικά κινήθηκε μεταγραφικά και ο Ν.Ο. Λάρνακας, ο οποίος πρόσθεσε στο δυναμικό του τέσσερις υδατοσφαιριστές: τον Αντώνη Πρόδρομου από τη Sandycove της Ιρλανδίας, τον Muravev Nikita από τη Vostok της Ρωσίας, τον Μάριο Χατζηκυριακάκη από τον Υδραϊκό Ελλάδας και τον Δημήτρη Σολογιάννη από τον Ν.Ο. Χανίων Ελλάδας.

Σημαντική ενίσχυση πραγματοποίησε και ο Ν.Ο. Λεμεσού, εντάσσοντας στη δύναμή του τέσσερις υδατοσφαιριστές: τον Χρήστο Παπούκα από τον ΑΝΟ Γλυφάδας Ελλάδας, τον Κωνσταντίνο Μανδαλιό από τον Α.Ο. Ιωνικό Ελλάδας, τον Ιωάννη Σταύρο Ιωαννίδη από την Αργή Καλαμάτας Ελλάδας και τον Ιγνάτιο Μάρκελλο Δαλαμπέκη από τον Α.Ο. Ιωνικό Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, ο νεοεισερχόμενος Ν.Ο. Κερύνειας ενισχύθηκε με τον Filip Stipan Nadj, ο οποίος αγωνιζόταν στην Pescara Nuoto e Pallanuoto της Ιταλίας.

Οι μεταγραφικές κινήσεις αναμένεται να προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα και ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα, με τις ομάδες να παρουσιάζονται αποφασισμένες να πραγματοποιήσουν δυναμική παρουσία στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του

Το φετινό πρωτάθλημα προμηνύεται συναρπαστικό, με τον ΑΠΟΕΛ να καλείται να υπερασπιστεί τα κεκτημένα. Οι «γαλαζοκίτρινοι», οι οποίοι την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέκτησαν τόσο το Πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο, θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους.

Απέναντί τους, όμως, αναμένεται να βρουν ισχυρούς διεκδικητές. Ο Ν.Ο. Λάρνακας και ο Ν.Ο. Λεμεσού έχουν ανεβάσει σημαντικά τις στροφές τους, ενισχύθηκαν ουσιαστικά και παρουσιάζονται έτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο με αξιώσεις.

Η ιστορία των τίτλων

Ο Ν.Ο. Λευκωσίας είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης, έχοντας κατακτήσει συνολικά 14 πρωταθλήματα.

Ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με έξι τίτλους, ενώ από τρία πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει ο Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς και ο Ν.Ο. Πάφου.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της κυπριακής υδατοσφαίρισης.

Μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους των επτά αγωνιστικών, με τις οκτώ ομάδες να αναμετρώνται στην κανονική περίοδο.

Η κλήρωση της νέας αγωνιστικής περιόδου έφερε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ένα μεγάλο ντέρμπι. Στις 15 Νοεμβρίου 2026, ο Ν.Ο. Λάρνακας θα αντιμετωπίσει τον περσινό πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει από πολύ νωρίς τα βλέμματα των φίλων της υδατοσφαίρισης.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής θα αναμετρηθούν:

• Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς - Ν.Ο. Αμμοχώστου

• Ν.Ο. Λεμεσού - Ν.Ο. Λευκωσίας

• Ν.Ο. Πάφου - Ν.Ο. Κερύνειας