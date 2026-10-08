Η ώρα της... κρίσης για Λαΐφη-Μαρκίνιος

Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα προλάβουν τον σαββατιάτικο αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ (19:00) οι Κωνσταντίνος Λαΐφης και Μαρκίνιος.

Πρόκειται αναμφίβολα για δύο ποδοσφαιριστές πολύ σημαντικούς όσον αφορά το πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος θα τους χρησιμοποιήσει μόνο αν είναι απόλυτα έτοιμοι. Αμφότεροι ανεβάζουν ρυθμούς και στις τελευταίες δύο προπονήσεις θα κριθεί η συμμετοχή τους για το ματς της 5ης αγωνιστικής.

Ο Ελλαδίτης προπονητής, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας, στηρίζει πολλά πάνω τους, ωστόσο δεν πρόκειται να πάρει κανένα ρίσκο, ακριβώς γιατί τους έχει μεγάλη ανάγκη. Ο Λαΐφης με την ηγετική του παρουσία στην άμυνα και ο Μαρκίνιος με τις δημιουργικές του ικανότητες στην επίθεση, κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι των γαλαζοκιτρίνων.

Τα θετικά νέα που προκύπτουν για την επόμενη αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ αφορούν τους Ντάνιελ Μαντσίνι και Άλβαρο Καρίγιο, οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με την Krasava E.Ν.Y. Επομένως, ο Νίκος Παπαδόπουλος αναμένεται να έχει δύο νέες επιλογές στο σημαντικό αγώνα που έχει μπροστά της η ομάδα.

Και είναι σημαντικός αγώνας για τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες στην παρούσα φάση, αν θέλει να μην απομακρυνθεί περισσότερο από τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Με δύο ήττες, μία ισοπαλία και μόλις μία νίκη στους τέσσερις πρώτους αγώνες, οι γαλαζοκίτρινοι γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται να χάσουν άλλους βαθμούς.

Παίζοντας στο ΓΣΠ και μπροστά στον κόσμο του, ο ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει τη δεύτερη επιτυχία στην έδρα του, μετά από τη νίκη επί της ΑΕΛ. Μια επιτυχία δεν θα βάλει μόνο τέλος στα δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα και θα σπρώξει την ομάδα στις υψηλότερες θέσεις, αλλά θα «οπλίσει» τους ποδοσφαιριστές με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για την απαιτητική συνέχεια.

Θυμίζουμε ότι μετά τον αγώνα με τους ερυθρόλευκους, ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο αν η ομάδα έχει καλή ψυχολογία στο ντέρμπι απέναντι στους περσινούς κυπελλούχους.