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Ανόρθωση: Προεργασίες για... ανατροπή

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Ανόρθωση δεν θέλουν με τίποτα να παίξουν σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα χωρίς τον κόσμο τους.

Η ποινή κεκλεισμένων των θυρών, που επιβλήθηκε στην Ανόρθωση για γεγονότα που έγιναν στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, έφερε αντίδραση από τη διοίκηση. Θεωρούν πως η Δικαστική Επιτροπή εξάντλησε την αυστηρότητά της ενώ να σημειωθεί πως επιβλήθηκε και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης.

Την 5η Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Εφετείο, στο οποίο αποτάθηκε η «Κυρία» για να αλλάξει την απόφαση. Αισιοδοξούν πως θα υπάρξει... ανατροπή και έτσι θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους απέναντι στην Πάφο (11/10). Δεν θέλουν με τίποτα να παίξουν σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα χωρίς τον κόσμο τους. Εκτός των άλλων, θα είναι και οικονομικό πλήγμα. Το νομικό τμήμα είναι εδώ και μέρες σε... εγρήγορση, ετοιμάζοντας την υπερασπιστική γραμμή.

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέτωπο, ο Μπέργκστρομ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη, αυξάνοντας τις επιλογές του Νέστορ Ελ Μαέστρο στην αμυντική γραμμή. Ο Τόσιτς, που είχε επίσης ένα μικροπρόβλημα, θα είναι κανονικά στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας, η οποία, μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα, θα αλλάξει αρκετά στην ενδεκάδα.

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