Ξέρει ο Μάντζιος

Το 0-0 με την Λετονία ανήκει στο παρελθόν. Άσχετα αν η Εθνική μας κατά τεκμήριο άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Από εκεί και πέρα, ο Άκης Μάντζιος γνωρίζει πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες του στο επόμενο παιχνίδι.

Η νίκη είναι μονόδρομος κόντρα στην Αρμενία. Ο προπονητής τόνισε στους παίκτες που πιστεύει πολύ στις δυνατότητές τους.

Πλέον, αυτό που οφείλουν να κάνουν αυτοί, είναι να το δείξουν στο γήπεδο.