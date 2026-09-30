Ξέρει ο Μάντζιος
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο προπονητής της Εθνικής γνωρίζει καλύτερα απ΄όλους τις δυνατότητες της ομάδας
Το 0-0 με την Λετονία ανήκει στο παρελθόν. Άσχετα αν η Εθνική μας κατά τεκμήριο άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Από εκεί και πέρα, ο Άκης Μάντζιος γνωρίζει πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες του στο επόμενο παιχνίδι.
Η νίκη είναι μονόδρομος κόντρα στην Αρμενία. Ο προπονητής τόνισε στους παίκτες που πιστεύει πολύ στις δυνατότητές τους.
Πλέον, αυτό που οφείλουν να κάνουν αυτοί, είναι να το δείξουν στο γήπεδο.