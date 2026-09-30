Νέο πρόβλημα με Φαν Χέκε στην Ολλανδία

Νέος πονοκέφαλος για τον Τσάβι μία ημέρα πριν την αναμέτρηση της εθνικής Ολλανδίας με την Ελλάδα στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Μετά τον Κόντι Χάκπο που δεν υπολογίζεται, ο Ισπανός τεχνικός είδε και τον Γιαν Πολ Φαν Χέκε να αποχωρεί από τη σημερινή προπόνηση, η οποία είναι και η τελευταία πριν το αυριανό ματς.

Ο Φαν Χέκε ξεκίνησε κανονικά την προπόνηση αλλά λίγα λεπτά μετά παραπονέθηκε για ενοχλήσεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη «γαλανόλευκη». Θα φανεί πάντως αν θα βρεθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει σύντομα από το Άμστερνταμ για τη Θεσσαλονίκη.

Μπράιν Μπρόμπι και Λουτσάρελ Χερτρούιντα θα απουσιάσουν επίσης λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ενώ εκτός πλάνων είναι και οι Τζάστιν Κλάιφερτ, Ντόνιελ Μάλεν.