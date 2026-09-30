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Για αυτό θα πάει... υποψιασμένη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων, η ΑΕΚ μετρά δύο νίκες και δύο ήττες.

Με τον κακό της δαίμονα την τελευταία διετία θα τεθεί αντιμέτωπη η ΑΕΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η Ομόνοια Αραδίππου είναι η ομάδα που έχει κάνει ζημιά στους κιτρινοπράσινους σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, όταν τη φιλοξένησαν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», γήπεδο το οποίο χρησιμοποιούσε ως έδρα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, τα «περιστέρια» χρησιμοποιούν ως έδρα την «ΑΕΚ Αρένα», όπου θα διεξαχθεί η μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής (12/10, 19:00).

Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων, η ΑΕΚ μετρά δύο νίκες και δύο ήττες. Οι νίκες επιτεύχθηκαν στην «Αρένα» με το ίδιο σκορ, 1-0, ενδεικτικό της μεγάλης δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι Λαρνακείς μέχρι να κάμψουν την αντίσταση των Αραδιππιωτών. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2024-25 η ΑΕΚ κέρδισε στην έδρα της την Ομόνοια Αραδίππου με 1-0, με γκολ του Καμπρέρα. Πέρσι (2025-26) κέρδισε με το ίδιο σκορ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίτσεβιτς. Αντίθετα, στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που έγιναν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», η ΑΕΚ γνώρισε ισάριθμες οδυνηρές ήττες. Την περίοδο 2024-25 με 2-0 και πέρσι με 2-1, παρ' όλο που είχε προηγηθεί στο σκορ με πέναλτι του Μιλίτσεβιτς.

Τα πιο πάνω στοιχεία καταδεικνύουν πόσο δύσκολη θα είναι η αποστολή της ΑΕΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, προκειμένου να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στον αγώνα με τα «περιστέρια» θα είναι διαθέσιμος ο Σαμπορίτ, ο οποίος μαζί με τον Βαν ντε Χορν θα διεκδικήσουν τη μία θέση στο κέντρο της άμυνας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Σε μια άλλη εξέλιξη, όπως έγινε γνωστό, είναι καταρχήν θετική η στάση του ΚΟΑ απέναντι στο αίτημα της ΑΕΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για την πραγματοποίηση έργων αναβάθμισης στην «ΑΕΚ Αρένα». Το θέμα τέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρία του Οργανισμού. Οριστική έγκριση, πάντως, δεν υπήρξε, διότι ο ΚΟΑ ζήτησε από την ΑΕΚ συγκεκριμένες διευκρινίσεις όσον αφορά τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στη δυτική και ανατολική κερκίδα (μουσείο, στέγαστρο, νέα boxes).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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