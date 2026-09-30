Ανακοινώθηκε η 4η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας – Τότε είναι το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των ματς της 4ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα (30/9) η ΕΠΟ.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
Παναθηναϊκός - Αρης (17:30, ΟΑΚΑ)
ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)
Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)
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