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Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει;

ΓΗΠΕΔΟ

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Ήταν ένα ερώτημα για την Ομόνοια 29Μ το οποίο απαντήθηκε άμεσα

Έγινε λόγος για την παρουσία του κόσμου της Ομόνοιας 29Μ στην δεύτερή της παρουσία στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Θυμίζουμε πως προ διετίας, με την ομάδα τελικά να υποβιβάζεται, οι παίκτες έδωσαν όλα σχεδόν τα παιχνίδια χωρίς το μεγάλο τους όπλο, τον κόσμο τους. 

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστήριξαν πως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα εάν η Θύρα 9 ήταν στα γήπεδα. 

Τώρα, με την ομάδα ξανά στην πρώτη κατηγορία και τον κόσμο στο γήπεδο, μπορούμε να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα. Μία μικρή απάντηση αν θέλετε...

Η ομάδα του Μπούις, σε 4 αγώνες, έχει μαζέψει 5 βαθμούς μετρώντας μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. 

Σε όλα αυτά τα ματς, είτε εντός, είτε εκτός έδρας, η Θύρα 9 και η πλατιά μάζα του κόσμου της ομάδας, έδωσε μαζικά το παρών δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα. 

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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