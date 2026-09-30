Έντονη ανησυχία για Σλότερμπεκ στη Γερμανία λίγο πριν το ταξίδι στην Ελλάδα

Ο Νίκο Σλότερμπεκ προκαλεί έντονη ανησυχία στον Γιούργκεν Κλοπ ενόψει των τελευταίων δυο αγώνων της Γερμανίας σε αυτή την πρώτη τετράδα αναμετρήσεων του Nations League.

Στο φινάλε της προπόνησης των «πάντσερ» την Τετάρτη, έπεσε στο έδαφος με έντονο πόνο στον αστράγαλο και θα υποβληθεί σε μαγνητική, όντας αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς της Πέμπτης με τη Σερβία και φυσικά για εκείνο με την Ελλάδα την Κυριακή στην Τούμπα.