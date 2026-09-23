Ποντάρουν πολλά στον Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ποντάρει πολλά στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, πιστεύει στην αξία του 23χρονου Αγγλου διεθνή μέσου και έχει αποφασίσει να του προτείναι διετή επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπέλιγχαμ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με δύο γκολ και άλλες τόσες ασίστ και ο μάνατζερ του έχει δώσει τα χέρια με τη διοίκηση των «μερένχες» για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Μπέλιγχαμ εντάχθηκε στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023 αντί 121 εκατ. ευρώ από τη Ντόρτμουντ.