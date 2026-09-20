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Οι αποκαλύψεις του Λαπόρτα για Μέσι και «Καμπ Νόου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποκάλυψε πότε θα είναι έτοιμο το νέο «Καμπ Νόου» και τι πρόκειται να συμβεί με τον Aργεντινό

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα κάνει... παρέλαση στη φετινή La Liga, έχοντας το απόλυτο στις πρώτες 7 αγωνιστικές με τελευταίο «θύμα» τη Σεβίλλη (1-3), υπάρχουν αρκετά ζητήματα που απασχολούν τους φίλους του συλλόγου.

Ένα από αυτά αφορά φυσικά το γηπεδικό, καθώς τα έργα στο νέο «Καμπ Νόου» δεν έχουν ολοκληρωθεί, με το εμβληματικό στάδιο να μην έχει αποκτήσει την τελική και εντυπωσιακή μορφή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του κλαμπ, Τζοάν Λαπόρτα κλήθηκε να σχολιάσει.

Για την ακρίβεια, σε ερώτηση που του τέθηκε αναφορικά με τον Λιονέλ Μέσι και αν η Μπάρτσα θα τον τιμήσει, ο ισχυρός άνδρας των Μπλαουγκράνα ανέφερε πως στα πλάνα της ομάδας είναι ένας αγώνας προς τιμήν του Αργεντίνου μάγου.

Ωστόσο, αυτό θα συμβεί όταν το γήπεδο είναι έτοιμο, κάτι που υπολογίζεται να συμβεί το 2028.

«Είχαμε πει στον Μέσι ότι θα θέλαμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση προς τιμήν του μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο. Υπήρχε η πιθανότητα να παραμείνει άλλη μία σεζόν μαζί μας. Δεν προχώρησε, καθώς εκείνος πήρε διαφορετική απόφαση. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να διοργανώσουμε μια εκδήλωση τιμής για εκείνον.

Θα πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση όταν ολοκληρωθεί το στάδιο, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος. Ελπίζω να τον δω σύντομα. Θα μπορούσε να γίνει μια εκδήλωση τιμής παρουσία σχεδόν 105.000 θεατών».

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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