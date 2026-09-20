Βρέθηκε νικητής και κερδίζει 9.693.319,54 - Άλλοι δυο τυχεροί στη 2η κατηγορία

Βγήκε τυχερός στο Τζόκερ και κερδίζει 9.693.319,54 μετά την κλήρωση υπό αριθμόν 3121.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και ΤΖΟΚΕΡ το 3.

Βρέθηκαν επίσης δύο τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας από 100.000 με πέντε σωστές προβλέψεις.

Πρότο

Η κλήρωση 3054 του ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 20/9/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 3, 2, 4, 5, 9, 2 και 4. Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, υπάρχει τζάκποτ 450.000€ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22/9/2026.