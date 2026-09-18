Ραφίνια: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου με την Μπαρτσελόνα»

Ο Ραφίνια , πρώτος σκόρερ της Μπαρτελόνα αλλά κια της LaLiga με εννέα γκολ, έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον του.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα τον περασμένο Μάιο, επεκτείνοντάς το έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca»- ο η Μπαρτσελόνα και ο Ραφίνια έχουν ήδη ξεκινήσει νέες συζητήσεις για περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας και εκείνος προτίθεται να δεσμευτεί για περαιτέρω παραμονή στην ομάδα της Καταλωνίας.

«Ναι, σκοπεύω να ανανεώσω. Όταν ανανέωσα το συμβόλαιό μου, το έκανα μέχρι το 2028 έχοντας κατά νου ότι θα ήμουν 30 ή 31 ετών και δεν ήξερα σε τι κατάσταση θα βρισκόμουν, αλλά δεδομένου του πώς ξεκίνησα τη σεζόν, νιώθω ότι έχω ακόμα μερικά χρόνια μπροστά μου και θα χαιρόμουν πολύ να επεκτείνω το συμβόλαιό μου», δήλωσε (19/9) στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC 1.

«Και ελπίζω να μπορέσω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ, χωρίς να χρειαστεί να πάω κάπου αλλού», πρόσθεσε ο Ραφίνια.