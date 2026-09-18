Θα κάνει... μπάσιμο για Νίκο Ουίλιαμς η Τσέλσι

Η Τσέλσι φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην απόκτηση του Νίκο Ουίλιαμς τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποτελεί τον πρώτο στόχο των «μπλε» για την ενίσχυση του ρόστερ, εν όψει της συνέχειας της φετινής σεζόν. Μάλιστα, για να προλάβουν άλλους «μνηστήρες» το ερχόμενο καλοκαίρι θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 24χρονος παίκτης της Αθλέτικ Μπιλμπάο φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και θα περιμένει την πρόταση των Λονδρέζων. Ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το κόστος της μεταγραφής μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 70 εκατομμύρια λίρες.

Τη φετινή σεζόν μετράει ένα γκολ σε πέντε συμμετοχές με τη φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ συνολικά έχει 38 γκολ και 37 ασίστ σε 204 ματς με τη φανέλα των Βάσκων, σε όλες τις διοργανώσεις.

novasports.gr