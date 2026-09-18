Ο Σάρι πέταξε το γάντι στην Γιουβέντους: «Δεν έχω καλές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι πανηγύρισε το σκουντέτο με την Γιουβέντους τη σεζόν 2019-20 όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να κρατήσει τη θέση του στον πάγκο της για μεγαλύτερο διάστημα, με τον αποκλεισμό στο Champions League από την Λιόν να παίζει ρόλο στο να αποχωρήσει και να δώσει τη θέση του στον Αντρέα Πίρλο.

Η συγκεκριμένη σεζόν έχει μείνει στο μυαλό του έμπειρου προπονητή και αυτό φρόντισε να το αναφέρει ενόψει της επίσκεψής του στο Allianz Stadium την ερχόμενη Κυριακή (20/9, 19:00) ως τεχνικός της Αταλάντα, με τον Σάρι να δίνει συνέντευξη στον ιταλικό σταθμό «Sky».

«Ήταν μια παράξενη σεζόν, με γήπεδα σχεδόν άδεια από τον Μάρτιο και μετά. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχω καλές αναμνήσεις από αυτή την εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω καμία μεταμέλεια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σάρι, ο οποίος θέλει να δει από την ομάδα του αντίδραση στον αγώνα του Τορίνου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Και αυτό γιατί άρχισε με το 2 στα 2 στη φετινή Serie A αλλά στις δύο τελευταίες αγωνιστικές μετράει ισάριθμες ήττες, πρώτα από την Ρόμα στο Ολίμπικο και κατόπιν από την Κάλιαρι εντός έδρας.

sport24.gr