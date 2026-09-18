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La Liga-7η αγωνιστική: Δεσπόζει το ντέρμπι της Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της La Liga.

Σπουδαίες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της La Liga, η οποία είναι η τελευταία πριν ακολουθήσει η διακοπή των τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Προφανώς, το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στο «Μετροπολιτάνο». Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είναι στην 4η θέση με 13 βαθμούς, ενώ η «βασίλισσα» στη 2η θέση με 15 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Μπέτις, με την Μπαρτσελόνα να είναι μόνη πρώτη με 18 βαθμούς και το απόλυτο 6/6.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ έχει μια απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία, αφού θα μονομαχήσει με τη Σεβίλλη (5η, 13β.) στην Ανδαλουσία, στοχεύοντας στο διπλό που θα του δώσει συνέχεια στο τρομερό σερί που τρέχει έως τώρα στο πρωτάθλημα. Ενδεικτικό, δε, της «τρομοκρατίας» της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα είναι τα 28 τέρματα που έχει σημειώσει σε έξι παιχνίδια, ενώ ακολουθεί η Ρεάλ με 11 λιγότερα (17 γκολ)!

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (18/09)

Εσπανιόλ-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (19/09)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές (17:15)

Θέλτα-Ράσινγκ (19:30)

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (20/09)

Χετάφε-Μάλαγα (15:00)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Ντεπορτίβο-Μπέτις (19:30)

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε (19:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:

Σάββατο (10/10)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ (22:00)

Κυριακή (11/10)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ντεπορτίβο (17:15)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

Ράσινγκ-Βαλένθια (22:00)

Μάλαγα-Εσπανιόλ (22:00)

Μπαρτσελόνα-Χετάφε (22:00)

Έλτσε-Θέλτα (22:00)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Μπέτις-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (12/10)

Λεβάντε-Σεβίλλη (22:00)

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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