Ξέσπασε η Ατλέτικο!

Αρχίζει να ρολάρει και να παίρνει μπροστά η Ατλέτικο Μαδρίτης που μετά το επιβλητικό 0-3 στο Σαν Σεμπαστιάν επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, κόλλησε άλλη μία καλή εμφάνιση.Η άτυχη της υπόθεσης ήταν η Οσασούνα, με το 4-0 να χορταίνει και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς. Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ άνοιξε λογαριασμό με την νέα του ομάδα (24’, 1-0) που στην επανάληψη δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Βάσκους.

Ο Λι Κανγκ-Ιν καθάρισε το ματς (54’, 2-0), ενώ δύο ακόμα τέρματα από Λε Νορμάν (63’) και Μπαένα (82’) έφεραν τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Στους 13 βαθμούς βρίσκεται και η ευχάριστη έκπληξη της La Liga που είναι φέτος η Σεβίλλη. Ένα γκολ του Σιέρα (52’) ήταν αρκετό στην ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου που κράτησε το μηδέν στο Ριαθόρ (0-1) απέναντι στην Λα Κορούνια, με τους Σεβιγιάνους να συνεχίζουν το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα.

sdna.gr