Όλες έγιναν «πελάτες» του Εμπαμπέ!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρήκε δίχτυα απέναντι στην Έλτσε και έτσι δεν υπάρχει πλέον ομάδα στην κορυφαία κατηγορίας της Ισπανίας απέναντι στην οποία δεν έχει σκοράρει, με το συγκεκριμένο απόλυτο να λείπει από τη συλλογή των κατορθωμάτων των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο σε επίπεδο La Liga.

Σιγά μην του ξέφευγε. Η Έλτσε κατάφερε την περασμένη σεζόν όπου επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια να περιορίσει τον Κιλιάν Εμπαπέ και να μην του επιτρέψει να βρει δίχτυα σε κάποιο από τα δύο ματς με την Ρεάλ στην La Liga όμως φέτος δεν μπόρεσε να αποφύγει το… πεπρωμένο των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας της Ισπανίας.

Όπου πεπρωμένο βάλτε το ρεκόρ του Γάλλου σούπερ σταρ εναντίον τους, με τον 27χρονο πρώην άσο της Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκει δίχτυα απέναντι στην Έλτσε και να έχει σκοράρει πλέον κόντρα και στις 23 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στην La Liga.

sport24.gr