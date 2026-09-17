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Ασύλληπτη Μπαρτσελόνα, έριξε εφτάρα στη Σανταντέρ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε ένα ματς που για αρκετή ώρα δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-2 τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και έκανε το 6/6 στη φετινή La Liga.

Σε ένα ματς που για αρκετή ώρα δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-2 τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και έκανε το 6/6 στη φετινή La Liga.

Το ματς:

Οι Μπλαουγκράνα όπως συνηθίζουν μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 8΄άνοιξαν το σκορ, όταν ο Ζοάο Κανσέλο επιχείρησε ένα απίθανο σουτ εκτός περιοχής για το 1-0. Φυσικά, η πίεση συνεχίστηκε, με τον Αντεγέμι στο 19' να αστοχεί από θέση τετ-α-τετ, αφού το «σκαψιματάκι» του πέρασε μόλις άουτ.

Τέσσρα λεπτά μετά, ο Ραφίνια κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Φελίπε, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ με εύστοχη εκτέλεση στο 25', γράφοντας το 2-0. Λίγο αργότερα μάλιστα παραλίγο να έχουμε το 3-0, αλλά η εξ' επαφής κεφαλιά του Κρίστενσεν πέρασε άουτ.

Αντί να γίνει λοιπόν το 3-0, έγινε το 2-1, με τον Γκέιγ στο 31' να πατάει περιοχή, να κερδίζει τις κόντρες και με κοντινό τελείωμα να μειώνει. Το σκορ δεν παρέμεινε για πολύ όμως, αφού ο Κανσέλο πήρε ξανά το... όπλο του και με νέα σουτάρα έδωσε εκ νέου προβάδισμα δυο γκολ στους Καταλανούς (3-1, 36'). Φαίνεται όμως πως ο Ραφίνια τον ζήλεψε, αφού λίγο μετά και συγκεκριμένα στο 42', και ο Βραζιλιάνος βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά. Ο Όλμο έκανε ωραία κάθετη και ο αρχηγός της Μπάρτσα με ιδανικό σουτ πέτυχε το 4-1 που ήταν σκορ ημιχρόνου, αφού στο 45' ο Αγκιρεθαμπάλα απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιαμάλ!

Το κέφι δεν έλειψε και στο δεύτερο μέρος, με τον 19χρονο σταρ να στέκεται άτυχος στο 51ο λεπτό, όταν το σουτ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε μέχρι και το 65'. Τότε, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Σαμπίρι να πιέζει τον Σέζνι, να κλέβει από τον Πολωνό και να μειώνει σε 4-2.

Δευτερόλεπτα μετά, ο Αντεγέμι ανατράπηκε -ξανά-, ο ρέφερι έδωσε τρίτο πέναλτι στην Μπαρτσελόνα και ο Ραφίνια δεν λάθεψε από τα 11 βήματα, κάνοντας το 5-2 και φτάνοντας στο προσωπικό χατ-τρικ. Ο ίδιος μάλιστα αποχώρησε για να δώσει τη θέση του στον συμπατριώτη του, Γκαμπριέλ Ζεσούς, και εκείνος με τη σειρά του άνοιξε λογαριασμό στη La Liga, όταν στο 79' πήρε την πάσα του Γιαμάλ και εκτέλεσε ιδανικά για το 6-2.

Το... γλυκό ήρθε με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, όταν ο Αντεγέμι μετά από απίθανη ατομική ενέργεια σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γιαμάλ για το τελικό και εντυπωσιακό 7-2!

Μπαρτσελόνα: Ζ. Γκαρθία (46' Σέζνι), Ε. Γκαρθία, Κρίστενσεν, Μαρτίν, Κανσέλο (78' Μπαλντέ), Ρόδρι (61' Μπερνάλ), Πέδρι (61' Γκάβι), Όλμο, Γιαμάλ, Ραφίνια (68' Ζεσούς), Αντεγέμι.

Σανταντέρ: Αγκιρεθαμπάλα, Ερνάντο, Φελίπε (59' λ.τ. Λούκε), Γκονζάλες (86' Σαλίνας), Καρισόλ, Πράτι, Κανάλες, Γκέιγ, Σάινθ (78' Γκουλιασβίλι) , Βιγιαλίμπρε (59' Βιθέντε), Αράνα (59' Σαμπίρι).

gazzetta.gr 

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