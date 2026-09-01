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Γιαμάλ, Ραφίνια «ζωγράφισαν» και η Μπαρτσελόνα νίκησε με πεντάρα τη Ράγιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Nίκησε με 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο «Καμπ Νου» και έκανε το 3Χ3 στη La Liga

Πεντάστερη Μπαρτσελόνα με οδηγούς Γιαμάλ και Ραφίνια!

Με τους δύο αστέρες της να σκοράρουν από δύο φορές και να προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα, οι «μπλαουγκράνα» πήραν την επιβλητική εντός έδρας νίκη με 5-2 επί της Ράγιο Βαγεκάνο, κάνοντας το 3Χ3 στο ξεκίνημα της φετινής La Liga!

Η Ράγιο πάγωσε το «Καμπ Νου» στο 12', με τον Καμέγιο να ανοίγει το σκορ, όμως η Μπαρτσελόνα δεν άργησε να απαντήσει, ισοφαρίζοντας στο 19' με υπέροχη ατομική προσπάθεια του Ραφίνια.

Η ανατροπή ήρθε δύο λεπτά αργότερα, στο 21', με ένα άπιαστο σουτ του Γιαμάλ, ενώ στο 45' ακυρώθηκε γκολ του Κουντέ για οφσάιντ. Στο 51' η Μπαρτσελόνα έκανε το 3-1 με αυτογκόλ του Λεζέν μετά από συρτό γύρισμα του Γκόρντον, ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 59' με κεφαλιά του Καμέγιο μετά από κόρνερ.

Το άγχος για τους «μπλαουγκράνα» έφυγε στο 71', όταν ο Ραφίνια έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, πριν τον μιμηθεί ο Γιαμάλ στο 90', διαμορφώνοντας το τελικό 5-2!

Νωρίτερα, η Οσασούνα επιβλήθηκε δύσκολα με 1-0 της Χετάφε χάρη σε μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπούντιμιρ στο 45’+2’, δίνοντας συνέχεια στο εντυπωσιακό ξεκίνημά της στη φετινή σεζόν, το οποίο άρχισε με λευκή ισοπαλία κόντρα στη Λεβάντε και συνεχίστηκε με εκτός έδρας νίκη επί της Θέλτα!

sport-fm.gr

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