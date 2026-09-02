Η Αγγλία και η... Ρεάλ - Αυτές είναι οι 10 ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μεταγραφική δράση ολοκληρώθηκε, με τη μεταγραφική περίοδο στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να ρίχνει αυλαία και τα ποσά που δαπανήθηκαν παγκοσμίως να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγγλικοί σύλλογοι ήταν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στις μεγάλες οικονομικές κινήσεις.

Συνολικά έξι μεταγραφές ξεπέρασαν το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αποτελεί τη μοναδική ομάδα εκτός Premier League που προχώρησε σε επένδυση τέτοιου ύψους. Οι Μαδριλένοι κατέβαλαν 125 εκατ. ευρώ στη Λειψία για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ.

Οι Άγγλοι ξεπέρασαν για ακόμα ένα καλοκαίρι τον εαυτό τους

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν με διαφορά η ομάδα που πρωταγωνίστησε στις πιο ακριβές κινήσεις του καλοκαιριού, καταρρίπτοντας δύο φορές μέσα στην ίδια μεταγραφική περίοδο το δικό της ρεκόρ. Αρχικά, οι «πολίτες» έδωσαν 135 εκατ. ευρώ στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον και, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον πήχη, καταβάλλοντας 145 εκατ. ευρώ στην Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Στα 95 εκατ. ευρώ ανήλθε αντίστοιχα το ποσό για τον Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ, με τη συνολική επένδυση της Σίτι να ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, σε επίδοση-ρεκόρ για έναν μόνο σύλλογο.

Η Τσέλσι κινήθηκε επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αποκτώντας τον Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα έναντι 138 εκατ. ευρώ. Η Λίβερπουλ, από την πλευρά της, κατέβαλε 125 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των αγγλικών ομάδων στην αγορά.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τότεναμ, η οποία επένδυσε περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ στην προσπάθειά της να επιστρέψει στις επιτυχίες, φέρνοντας στο Λονδίνο παίκτες όπως οι Σάντρο Τονάλι, Ματέους Φερνάντες, Σαβίνιο και Πολ Φαν Χέκε. Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 87,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι σύλλογοι της Premier League ξεπέρασαν τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφικές δαπάνες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και αφήνοντας πίσω την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του καλοκαιριού του 2025.

Η Μπαρτσελόνα και οι... υπόλοιποι

Από την Αγγλία προήλθε και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Μπαρτσελόνα για τη φετινή σεζόν, με τους «μπλαουγκράνα» να καταβάλλουν 80 εκατ. ευρώ στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον. Στη Serie A, το μεγαλύτερο deal της σεζόν πραγματοποίησε η Μίλαν, η οποία απέκτησε τον Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 74 εκατ. ευρώ.

Λίγο χαμηλότερα κινήθηκε η Αλ Χιλάλ, που έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 65 εκατ. ευρώ για τον Κρισένσιο Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ. Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου έκανε τη δική της πιο ακριβή κίνηση, αποκτώντας τον Ίσμαελ Σαϊμπάρι από την Αϊντχόφεν έναντι 50 εκατ. ευρώ, ποσό που δαπάνησε επίσης η Παρί Σεν Ζερμέν για να κάνει δικό της τον Μαγκνές Ακλιούς από τη Μονακό.

Αναλυτικά οι 10 ακριβότερες μεταγραφές

Έντσο Φερνάντες — Τσέλσι → Μάντσεστερ Σίτι — €145 εκατ.

Μόργκαν Ρότζερς — Άστον Βίλα → Τσέλσι — €138 εκατ.

Έλιοτ Άντερσον — Νότιγχαμ Φόρεστ → Μάντσεστερ Σίτι — €135 εκατ.

Μπράντλεϊ Μπαρκολά — Παρί Σεν Ζερμέν → Λίβερπουλ — €125 εκατ.

Γιαν Ντιομαντέ — Λειψία → Ρεάλ Μαδρίτης — €125 εκατ.

Σάντρο Τονάλι — Νιούκαστλ → Τότεναμ — €108 εκατ.

Ματέους Φερνάντες — Γουέστ Χαμ → Τότεναμ — €99 εκατ.

Αγιούμπ Μπουαντί — Λιλ → Μάντσεστερ Σίτι — €95 εκατ.

Σαβίνιο — Μάντσεστερ Σίτι → Τότεναμ — €87,7 εκατ.

Μπρούνο Γκιμαράες — Νιούκαστλ → Άρσεναλ — €87,5 εκατ.

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