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Σοκ στη Γαλλία: Ο Εμπαπέ βρισκόταν στο στόχαστρο σχεδίου απαγωγής

ΓΗΠΕΔΟ

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Aπό 18χρονο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Le Parisien»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία από τις αποκαλύψεις της «Le Parisien» για ένα φερόμενο σχέδιο απαγωγής του Κιλιάν Εμπαπέ. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ, ένας 18χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος για σοβαρές υποθέσεις, φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με ακόμη 25 εύπορους επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές και καλλιτέχνες.

Ο νεαρός, γνωστός στις διαδικτυακές του επικοινωνίες με το ψευδώνυμο «Lester Z», συνελήφθη τον Αύγουστο και κατηγορείται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε μια σειρά από ληστείες και σχέδια απαγωγών. Οι γαλλικές αρχές φέρεται να εντόπισαν δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε μέσα από τις φυλακές της Βιλπέντ, η ανάλυση των οποίων αποκάλυψε μια λίστα με 26 πιθανούς στόχους.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με δικαστική πηγή που επικαλείται η «Le Parisien», βρισκόταν και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε τον πιο «ηχηρό» στόχο της ομάδας. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονταν επίσης ράπερ, κοσμηματοπώλες και επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από περιστατικό στο Νεϊγί-συρ-Σεν, όπου τρεις άνδρες προσποιήθηκαν τους διανομείς και επιχείρησαν να παγιδεύσουν έναν ωρολογοποιό. Λίγες ημέρες αργότερα, το κατάστημά του έγινε στόχος ένοπλης ληστείας, με τους δράστες να αρπάζουν 11 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

Η έρευνα των γαλλικών Αρχών οδήγησε στα ίχνη του 18χρονου, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις της ομάδας μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας το Snapchat. Στα δύο κινητά που κατασχέθηκαν από το κελί του εντοπίστηκαν στοιχεία που, σύμφωνα με πηγές της έρευνας, αποκάλυψαν τη λίστα με τους 26 πιθανούς στόχους.

Ο δεύτερος ύποπτος, που συνελήφθη μαζί με τον 18χρονο, φέρεται να είχε στην κατοχή του πλαστικά δεματικά και πέντε iPhone, τα οποία παραμένουν υπό εξέταση από τους ερευνητές.

Ο ίδιος ο 18χρονος αρνείται ότι ήταν ο εγκέφαλος της υπόθεσης και υποστηρίζει πως λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ ενός άγνωστου αρχηγού και των ατόμων που αναλάμβαναν τις επιθέσεις. Παρά τους ισχυρισμούς του, παραμένει προφυλακισμένος και σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

sport-fm.gr

 

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