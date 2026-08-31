Η Ρεάλ πήρε τον 19χρονο Μαρτίνεθ από τη Σανταντέρ

Δίπλα στις «ηχηρές» μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, η Ρεάλ πρόσθεσε μία κίνηση-επένδυση για το μέλλον, αποκτώντας από τη Σανταντέρ τον 19χρονο Σέρχιο Μαρτίνεθ. Όπως ανακοίνωσε σήμερα (31/8) η νεοφώτιστη Ράσινγκ, ο μαδριλένικος σύλλογος κατέβαλε τη ρήτρα αποδέσμευσης του νεαρού μέσου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στα 3.000.000 ευρώ, και τον πρόσθεσε στο δυναμικό της.

Ο Μαρτίνεθ προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Σανταντέρ και τη βοήθησε να στεφθεί πέρυσι πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας, ενώ στην πρεμιέρα της φετινής La Liga σκόραρε το πρώτο γκολ της επαγγελματικής καριέρας του, στο 2-2 με τη Βιγιαρεάλ.

Ο 19χρονος μέσος αποτελεί το έβδομο φετινό μεταγραφικό απόκτημα των «μερένγκες», μετά τους Ιμπραΐμα Κονατέ, Μαρκ Κουκουρέγια, Μπερνάρντο Σίλβα, Γιαν Ντιομαντέ, Ντένζελ Ντάμφρις και Κάρλος Εσπι.