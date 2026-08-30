«Διπλασιάζει τον μισθό του Τανάσε η Ομόνοια»

Το θέμα Φλορίν Τανάσε «παίζει» σε όλα τα μεγάλα ρουμανικά ΜΜΕ τα οποία δείχνουν να έχουν βέβαιη τη μεταγραφή του 31χρονου μεσοεπιθετικού στην Ομόνοια.

Μάλιστα αποκαλύπτουν και πληροφορίες αναφορικά με το συμβόλαιό του στο τριφύλλι.

Συγκεκριμένα το iamsport.ro, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του Antena Sport, αναφέρει ότι ο ποδοσφαιριστής με 28 συμμετοχές στην εθνική Ρουμανίας (και δις πρωταθλητής του ρουμανικού πρωταθλήματος) θα παίρνει μηνιάτικο 60.000 ευρώ, ποσό που είναι διπλάσιο σε σχέση με τον μισθό που λάμβανε στη Στεάουα.

Μένει να δούμε κατά πόσο οι πληροφορίες των Ρουμάνων για μεταγραφή του Τανάσε την Ομόνοια θα επιβεβαιωθούν.