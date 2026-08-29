Ο Μουρίνιο «δίνει» την «Χρυσή Μπάλα» στον Μπαπέ

Ζοσέ Μουρίνιο παραχώρησε συνάντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS» και μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Κιλιάν Μπαπέ αξίζει την «Χρυσή Μπάλα» του 2026, υποστηρίζοντας ότι το βραβείο πρέπει να δοθεί στον «καλύτερο παίκτη στον κόσμο» και όχι στον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή του Champions League.

«Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, υπάρχουν δύο, τρεις ή τέσσερις, και ξέρουμε ποιοι είναι: είναι εδώ. Και για εμένα, υπάρχει ένας που, ατομικά, έγραψε Ιστορία αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο προπονητής της αντιπάλου της ΑΕΚ στο Champions League, αναφερόμενος στον Εμπαπέ, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα χρονικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, πρώτος σκόρερ στην La Liga, στο Champions League και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 την περασμένη σεζόν, χωρίς ωστόσο να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, είναι μεταξύ των υποψηφίων για την «Χρυσή Μπάλα», μαζί με τον Άγγλο επιθετικό Χάρι Κέιν, τον Ισπανό νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρόδρι και τους πρωταθλητές Ευρώπης της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ και Χβίτσα Κβαρατσκελία.

Σύμφωνα με τον προπονητή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έχει ήδη... γοητευτεί από τον Γάλλο επιθετικό, «δεν μπορείς να δώσεις τη Χρυσή Μπάλα σε έναν παίκτη μόνο και μόνο επειδή έχει κερδίσει το Champions League ή το Παγκόσμιο Κύπελλο. Για εμένα, ένας νικητής της Χρυσής Μπάλας θα πρέπει να είναι ένας από εκείνους τους παίκτες που, όταν αποσυρθεί, θα μας λείπουν για πάντα. Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο Ναζάριο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέσι, Ζιντάν. Εάν θέλουμε να ανταμείψουμε το Champions League, τότε ας το δώσουμε στον Λουίς Ενρίκε. Για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ας το δώσουμε στον κ. Ντε λα Φουέντε. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό: και δεν είναι ούτε στην Παρί Σεν Ζερμέν ούτε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας».