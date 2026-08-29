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FIFA: Συμβόλαιο 2,7 εκατ. ευρώ για τα social media και την «προστασία» της εικόνας του Ινφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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FIFA: Συμβόλαιο 2,7 εκατ. ευρώ για τα social media και την «προστασία» της εικόνας του Ινφαντίνο

Η FIFA πληρώνει εταιρεία marketing σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των social media, με βασικό στόχο και τη διαφύλαξη της εικόνας του Τζάνι Ινφαντίνο.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συμβόλαιο της FIFA για τη διαχείριση της παρουσίας της στα social media έρχεται στο προσκήνιο, καθώς μεταξύ των βασικών στόχων του περιλαμβάνεται και η «διαφύλαξη» της εικόνας του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η FIFA έχει αναθέσει στη λονδρέζικη εταιρεία marketing Ten Toes Media την υποστήριξη και λειτουργία των λογαριασμών της σε πλατφόρμες όπως το LinkedIn, το Instagram, το Facebook και το X.

Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 22 μηνών και αξία 2,3 εκατ. λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,69 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία υπεγράφη τον Μάρτιο του 2025 και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατύπωση που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο σχετικά με τους στόχους της συνεργασίας. Η εταιρεία καλείται να εξυπηρετεί τους γενικότερους σκοπούς του τμήματος επικοινωνίας της FIFA, αλλά και να «διαφυλάσσει την εικόνα της FIFA και του προέδρου», ενισχύοντας παράλληλα το προφίλ του οργανισμού.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της έντονης δημόσιας παρουσίας του Τζάνι Ινφαντίνο και των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς επιλογές και κινήσεις του γύρω από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τις τιμές των εισιτηρίων, εμπορικές συμφωνίες και τη σχέση της FIFA με άλλους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου.

Πώς θα κριθεί η επιτυχία της συνεργασίας

Το συμβόλαιο προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογείται το έργο της Ten Toes Media.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η αύξηση του αριθμού των ακολούθων στους λογαριασμούς της FIFA, οι συνολικές εμφανίσεις των δημοσιεύσεων, αλλά και το κλίμα που διαμορφώνεται γύρω από το περιεχόμενο της ομοσπονδίας στα social media.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση θα έχει και ο βαθμός ικανοποίησης των εσωτερικών στελεχών της FIFA από τη στρατηγική επικοινωνίας και την εικόνα που παρουσιάζει ο οργανισμός προς τα έξω.

Το γεγονός ότι στο ίδιο το συμβόλαιο γίνεται ρητή αναφορά στην προστασία της εικόνας του προέδρου της FIFA είναι αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δείχνει πως η στρατηγική των social media δεν αφορά αποκλειστικά την προβολή των διοργανώσεων και του ποδοσφαίρου, αλλά και τη δημόσια εικόνα της ηγεσίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

sport-fm.gr

 

 

 

 

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