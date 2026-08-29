«La Socia»: Το ξεχωριστό δώρο του Πέρεθ στα μέλη της Ρεάλ για τα 125 χρόνια

Ένα ιδιαίτερο δώρο περιμένει τα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης για τη συμπλήρωση 125 χρόνων ζωής του συλλόγου, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να κάνει πράξη την υπόσχεσή του και να προσφέρει μία αποκλειστική συλλεκτική φανέλα που δεν θα κυκλοφορήσει στο εμπόριο.

Ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες» είχε δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη κίνηση, θέλοντας να ανταποδώσει με έναν συμβολικό τρόπο την εμπιστοσύνη των μελών που τον επανεξέλεξαν στην προεδρία της Ρεάλ με ποσοστό 65%, απέναντι στον Ενρίκε Ρικέλμε.

Έτσι, καθένα από τα σχεδόν 100.000 εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου θα παραλάβει εντελώς δωρεάν μία ειδικά σχεδιασμένη επίσημη εμφάνιση, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου.

Πρόκειται για τη φανέλα που έχει πάρει την ονομασία «La Socia», η οποία θα διαθέτει αποκλειστικό έμβλημα και διαφορετική σχεδίαση από τις εμφανίσεις που χρησιμοποιεί αγωνιστικά η Ρεάλ.

Εκείνο που την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή είναι πως δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς της. Η «La Socia» δεν πρόκειται να βρεθεί ούτε στις επίσημες μπουτίκ της Ρεάλ ούτε γενικότερα στο εμπόριο, καθώς θα δημιουργηθεί αποκλειστικά για τα μέλη του συλλόγου, αποκτώντας αυτομάτως συλλεκτική αξία.

Η διανομή της έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, σε μία επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό. Τότε η «Βασίλισσα» θα γιορτάσει τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την ίδρυσή της, με τη συγκεκριμένη φανέλα να αποτελεί ουσιαστικά ένα αναμνηστικό κομμάτι αυτής της ιστορικής επετείου.

Το επόμενο διάστημα η Ρεάλ αναμένεται να επικοινωνήσει ξεχωριστά με τα μέλη της, προκειμένου να δηλώσουν το κατάλληλο μέγεθος και να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες για την αποστολή.

Μία κίνηση με έντονο συμβολισμό από τον Πέρεθ, με τη Ρεάλ να επιλέγει να βάλει τους ανθρώπους που αποτελούν τη βάση του συλλόγου στο επίκεντρο των εορτασμών για τα 125 χρόνια της ιστορίας της.

sdna.gr