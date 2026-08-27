Ατλέτικο για την πώληση Άλβαρες σε Μπαρτσελόνα: «Καμία πιθανότητα»

Σε... σίριαλ έχει μετατραπεί η υπόθεση του Χούλιαν Αλβαρες. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στα... μαχαίρια για τον Αργεντινό επιθετικό, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν καταγγείλει τους Καταλανούς για παράνομη προσέγγιση του ποδοσφαιριστή και τον ίδιο να θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα του Σιμεόνε, δεχόμενος μάλιστα και αποδοκιμασίες στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ.

Οι «μπλουγκράνα» παρά την τροπή που έχει πάρει το όλο ζήτημα και την παρατεταμένη άρνηση της Ατλέτικο, δεν μοιάζουν να τα παρατούν. Κάθε άλλο μάλιστα, με τον Ζοάν Λαπόρτα να τονίζει δημόσια, ότι η πρόταση των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του διεθνούς φορ, παραμένει στο... τραπέζι.

Οι «ροχιμπλάνκος» όμως, δεν αλλάζουν στάση, απαντώντας δημόσια στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα. «Υπάρχει 0% πιθανότητα να πουληθεί ο Αλβαρες στην Μπαρτσελόνα. Μας έχουν πλήξει οικονομικά, αλλά και σε πρεστίζ με τα όσα έχουν κάνει.Υπάρχει μια ολόκληρη καμπάνια για αυτή την υπόθεση, με αλήθειες και ψέματα. Ο μόνος που την έχει... πληρώσει από όλο αυτό, είμαστε εμείς», τόνισε η πλευρά της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ένταση γίνεται όλο και μεγαλύτερη στην εν λόγω υπόθεση και η κατάληξη της, παραμένει ακόμα και σήμερα, μεγάλο ερωτηματικό.

athletiko.gr