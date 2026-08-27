ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ατλέτικο για την πώληση Άλβαρες σε Μπαρτσελόνα: «Καμία πιθανότητα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ατλέτικο για την πώληση Άλβαρες σε Μπαρτσελόνα: «Καμία πιθανότητα»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Ζοάν Λαπόρτα για την υπόθεση του Χούλιαν Αλβαρες, ξεκαθαρίζοντας για μια ακόμα φορά, ότι δεν πωλείται!

Σε... σίριαλ έχει μετατραπεί η υπόθεση του Χούλιαν Αλβαρες. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στα... μαχαίρια για τον Αργεντινό επιθετικό, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν καταγγείλει τους Καταλανούς για παράνομη προσέγγιση του ποδοσφαιριστή και τον ίδιο να θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα του Σιμεόνε, δεχόμενος μάλιστα και αποδοκιμασίες στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ.

Οι «μπλουγκράνα» παρά την τροπή που έχει πάρει το όλο ζήτημα και την παρατεταμένη άρνηση της Ατλέτικο, δεν μοιάζουν να τα παρατούν. Κάθε άλλο μάλιστα, με τον Ζοάν Λαπόρτα να τονίζει δημόσια, ότι η πρόταση των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του διεθνούς φορ, παραμένει στο... τραπέζι.

Οι «ροχιμπλάνκος» όμως, δεν αλλάζουν στάση, απαντώντας δημόσια στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα. «Υπάρχει 0% πιθανότητα να πουληθεί ο Αλβαρες στην Μπαρτσελόνα. Μας έχουν πλήξει οικονομικά, αλλά και σε πρεστίζ με τα όσα έχουν κάνει.Υπάρχει μια ολόκληρη καμπάνια για αυτή την υπόθεση, με αλήθειες και ψέματα. Ο μόνος που την έχει... πληρώσει από όλο αυτό, είμαστε εμείς», τόνισε η πλευρά της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ένταση γίνεται όλο και μεγαλύτερη στην εν λόγω υπόθεση και η κατάληξη της, παραμένει ακόμα και σήμερα, μεγάλο ερωτηματικό.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

La Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Μάριο Φουκκαρή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Προετοιμασία για τις πρώτες εξετάσεις

ΑΕΚ

|

Category image

Η μισή Σούπερ Λιγκ για Κούσουλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΕΛίστας ο Ευαγόρας Αντωνίου!

ΑΕΛ

|

Category image

H Ομόνοια, ο ΟΦΗ και οι... άλλοι 21 για μία θέση στην League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Λιβάκοβιτς από την Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Ανακοίνωσε sold out για την πρεμιέρα ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έγινε φουτσαλιστής ο Κεραυνός!

ΑΕΛ

|

Category image

Ανανέωσε και έστειλε δανεικό τον Ντουοντού ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με την Παρί για τον Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Έδωσε μάχη και την κέρδισε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μεγάλη μάχη της πρόκρισης: Ρεβάνς με φόντο τη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έπιασε δουλειά για ΑΠΟΕΛ ο Σέγιες

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιόβιτς σε… beast mode!

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη