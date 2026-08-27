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Επαφή του Τσάβι Ρόκα με τον αντιπρόεδρο της Μπαρτσελόνα για το Camp στα Κατεχόμενα

ΓΗΠΕΔΟ

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Επαφή του Τσάβι Ρόκα με τον αντιπρόεδρο της Μπαρτσελόνα για το Camp στα Κατεχόμενα

Η Μπαρτσελόνα πήρε την απόφαση να ακυρώσει το Football Camp της στα Κατεχόμενα

Ένα από τα παρασκήνια της απόφασης των μπλαουγκράνα να ακυρώσουν την διεξαγωγή τουρνουά στα Κατεχόμενα, έχει... ΑΕΚ. 

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες, ο Τσάβι Ρόκα είχε κατ΄ιδίαν επαφές με τον αντιπρόεδρο της Μπαρτσελόνα ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για διακοπές. 

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους, ο τεχνικος διευθυντής της ΑΕΚ εξήγησε στον διοικητικό παράγοντα της Μπαρτσελόνα την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. 

 

 

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