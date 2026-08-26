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Συνεχίζει να το παλεύει για Άλβαρες ο Λαπόρτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζει να το παλεύει για Άλβαρες ο Λαπόρτα

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, δήλωσε ότι επιθυμεί ακόμη να υπογράψει τον Χούλιαν Άλβαρες, με την προϋπόθεση ότι η Ατλέτικο είναι πρόθυμη στο να διαπραγματευτεί.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Tζοάν Λαπόρτα, έδωσε συνέχεια στο... σήριαλ του Άλβαρες, καθώς αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στον Αργεντίνο επιθετικό, στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα προς την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αναλυτικότερα, ο ισχυρός άνδρας των Μπλαουγκράνα σημείωσε πως είναι γνωστό ότι οι Καταλανοί έχουν καταθέση την προσφορά τους για τον 26χρόνο διεθνή, τονίζοντας παράλληλα πως ελπίζει ότι η ομάδα του ποδοσφαιριστή, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι πρόθυμη να ξανά αρχίσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μία ενδεχόμενη μεταγραφή.

«Ενδιαφερόμαστε πολύ για τον παίκτη και θα θέλαμε να γίνει δεκτή η προσφορά μας. Το κάνουμε αυτό με όλο τον σεβασμό προς την Ατλέτικο και αν είναι σε θέση να πουλήσουν τον παίκτη στην αγορά, είμαστε έτοιμοι να τον αγοράσουμε σύμφωνα με την προσφορά που κάναμε».

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Ατλέτικο και το διοικητικό της συμβούλιο. Γνωρίζει ο ένας τον άλλο για αρκετά χρόνια. Επιβεβαίωσα την πρόταση που τους έκανα με τηλεφώνημα στον Μιγκέλ Άνχελ Χιλ».

Από την πλευρά τους οι ροχιμπλάνκος έχουν καταστήσει σαφές καθ' όλη τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου ήταν ότι ο Άλβαρες απλά δεν πωλείται, παρά μόνο αν βρεθεί μία ομάδα να πληρώσει την ρήτρα των 500.000.000 ευρώ.

Η κατάσταση βέβαια τα τελευταία 24ώρα έχει ξεφύγει, με τους οπαδούς των «κολτσονέρος» να γιουχάρουν τον παίκτη, ο οποίος μάλιστα συμβουλεύτηκε να μείνει μακριά από τους οπαδούς, μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου εντός έδρας παιχνιδιού της Ατλέτικο με τη Βιγιαρεάλ.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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