Δεν πάει πουθενά ο Βινίσιους - Μένει Μαδρίτη μέχρι το 2032!

Ένα από τα μεγαλύτερα «σίριαλ» του καλοκαιριού στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/8) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η «Βασίλισσα» και ο Βινίσιους Τζούνιορ ήρθαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2032 και το όλο θέμα έκλεισε οριστικά.

Οι φήμες για πιθανή αποχώρηση του εξτρέμ είχαν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, αρχικά λόγω της μεταγραφής του Γιαν Ντιομαντέ με ένα αστρονομικό ποσό, περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στην ομάδα της Ρεάλ. Στη συνέχεια, η άφιξη του παίκτη στη Μαδρίτη για να τεθεί υπό τις οδηγίες του Μουρίνιο και οι δηλώσεις του προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο όταν ρωτήθηκε για τον Βινίσιους, κράτησαν για μέρες το όλο θέμα στον... αέρα.

Η υπόθεση είχε μπει σε επικίνδυνη ζώνη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έβλεπε τον ποδοσφαιριστή να διανύει πλέον το τελευταίο έτος του συμβολαίου του χωρίς ανανέωση. Ο σύλλογος βρισκόταν μπροστά στο ενδεχόμενο να πρέπει να πιέσει τον παίκτη για αποχώρηση αυτό το καλοκαίρι, ώστε να εισπράξει κάποια χρήματα πριν εκείνος έμενε ελεύθερος στις 30 Ιουνίου. Για αυτόν τον λόγο, η τελευταία συνάντηση της χθεσινής (5/8) ημέρας έφερε οριστική σύγκλιση των δύο πλευρών και επανέφερε την ηρεμία σε ένα σίριαλ που είχε τραβήξει περισσότερο απ’ όσο αναμενόταν.

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Βινίσιους είχαν ανοίξει έναν δίαυλο διαπραγματεύσεων, ο οποίος όμως δεν έφερνε αποτέλεσμα. Ο ποδοσφαιριστής έδειχνε πάντοτε την επιθυμία του να συνεχίσει, ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, η Ρεάλ είχε θέσει τελεσίγραφο στον Βραζιλιάνο: η τελευταία πρόταση που είχε στα χέρια του ήταν και η τελική. Τελικά, η πολυπόθητη συμφωνία έγινε πραγματικότητα.

Για τον Ζοσέ Μουρίνιο, η επίλυση αυτού του ζητήματος αποτελούσε απόλυτη προτεραιότητα. Ο Πορτογάλος τεχνικός ήθελε να εξασφαλίσει την παρουσία ενός από τα βασικά του «γρανάζια» και να ξεκαθαρίσει κάθε αβεβαιότητα στα αποδυτήρια πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Με τον Βινίσιους ανανεωμένο έως το 2032 και την πρόσφατη άφιξη του Ντιομαντέ, ο Πορτογάλος διαθέτει μια επιθετική γραμμή με ποιότητα που η Ρεάλ είχε καιρό να παρουσιάσει, με αξιόπιστες επιλογές σε κάθε θέση του επιθετικού τομέα. Ο Βραζιλιάνος, που έφτασε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το 2018 ως ένα μεγάλο ταλέντο και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα συνεχίσει να ηγείται αυτής της επίθεσης τα επόμενα χρόνια.

Τόσο μεγάλος ανταγωνισμός, ωστόσο, έχει και την άλλη πλευρά του. Σε αυτή την περιοχή του γηπέδου υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δύσκολα θα βρουν θέση στην ενδεκάδα του Πορτογάλου, όπως ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος παρά την εξαιρετική προετοιμασία και τις στιγμές ποιότητας που έδειξε, βρίσκει μπροστά του μια ολοένα και πιο γεμάτη επιθετική τριάδα. Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση του Βινίσιους αποτελεί το ιδανικό φινάλε σε μία καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο που χαρακτηρίζεται από την «επανάσταση» της εποχής Μουρίνιο.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης C.F. και ο Βινίσιους Τζούνιορ συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή μας, ο οποίος παραμένει συνδεδεμένος με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 18 ετών. Στις οκτώ σεζόν που υπερασπίζεται τη φανέλα μας, έχει αγωνιστεί σε 375 παιχνίδια, στα οποία έχει πετύχει 128 γκολ και έχει κατακτήσει 14 τίτλους: 2 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Ευρωπαϊκά Super Cup, 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 3 Super Cup Ισπανίας.

Η συνεισφορά του σε όλους αυτούς τους τίτλους ήταν καθοριστική χάρη στο παιχνίδι του, τις ασίστ του και τα γκολ του, μεταξύ των οποίων και αυτά που σημείωσε στους δύο τελευταίους τελικούς Champions League που έχει κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης: τον 14ο (Παρίσι, 2022) και τον 15ο (Λονδίνο, 2024).

Σε αυτή την περίοδο στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους κέρδισε το βραβείο The Best της FIFA για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου το 2024, αναδείχθηκε κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του Διηπειρωτικού Κυπέλλου 2024, καλύτερος παίκτης του Champions League 2023-2024, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2022 και καλύτερος νεαρός παίκτης του Champions League 2021-2022.

Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε στην παγκόσμια ενδεκάδα της FIFA το 2024, επίσης δύο φορές στο FIFA FIFPro World11 (2023 και 2024), καθώς και τρεις φορές στην κορυφαία ομάδα της σεζόν στο Champions League (2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024).

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές μίας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία μας».