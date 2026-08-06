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Επίσημο: Στη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2033 ο Ντιομαντέ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Στη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2033 ο Ντιομαντέ!

Έδωσε τέλος σε ένα από τα πιο καυτά μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μια από της μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιαν Ντιομάντε με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2033.

Μάλιστα, ο 19χρονος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ. Σύμφωνα με το Athletic, το deal ανάμεσα στην «βασίλισσα» και την Λειψία για τον Αφρικανό αγγίζει τα 140 εκατ. ευρώ.

Ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντόστου, που έπαιξε και στα τέσσερα ματς της Ακτής Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ ως βασικός έχοντας και μια ασίστ, είχε μεταγραφεί πέρσι από τη Λεγκανές στην Λειψία για 20 εκατ. ευρώ. Στη μοναδική του σεζόν στην ομάδα είχε 13 γκολ και 10 ασίστ σε 36 εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η πιο ακριβή προσθήκη στην ιστορία της Ρεάλ ήταν τα 127 εκατ. ευρώ που δαπάνησε το 2023 για να αποκτήσει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ από την Ντόρτμουντ. Ακολουθεί με 120,8 εκατ. ευρώ αυτή του Εντέν Αζάρ από την Τσέλσι, ενώ τρίτη είναι του Γκάρεθ Μπέιλ από την Τότεναμ για 101 εκατ. ευρώ.

Ο Γιαν Ντιομαντέ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Λειψίας το 2025/26. Ο 19χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια της Bundesliga, σημειώνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 36 συμμετοχές και 13 γκολ.

Ξεχώρισε ιδιαίτερα με το χατ-τρικ που πέτυχε απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, χάρη στο οποίο έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που σημειώνει τρία γκολ σε έναν αγώνα. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του τού χάρισαν το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου παίκτη της σεζόν, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση της τρίτης θέσης και στην επιστροφή της Λειψίας στο Champions League.

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