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Βόμβα Ρόδρι: Ψηφίζει Μπαρτσελόνα και αφήνει τη Ρεάλ στα... κρύα του λουτρού!

ΓΗΠΕΔΟ

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Βόμβα Ρόδρι: Ψηφίζει Μπαρτσελόνα και αφήνει τη Ρεάλ στα... κρύα του λουτρού!

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση

Μεγάλη ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση του Ρόδρι, καθώς ο Ισπανός μέσος φαίνεται πως έχει επιλέξει την Μπαρτσελόνα ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από πολλές και έγκυρες πηγές, οι «μπλαουγκράνα» κινήθηκαν γρήγορα και κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς όρους μιας πιθανής μεταγραφής. Πλέον, το επόμενο βήμα αφορά τις διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο 30χρονος χαφ φέρεται να προτιμά την προοπτική της Μπαρτσελόνα, λόγω της αγωνιστικής φιλοσοφίας του συλλόγου και της παρουσίας πολλών συμπαικτών του από την εθνική Ισπανίας, με τους οποίους κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτησή του, όμως η Μπαρτσελόνα δείχνει πλέον να έχει το προβάδισμα. Ο Ρόδρι έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ισπανία για να αγωνιστεί στη La Liga.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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