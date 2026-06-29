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BΙΝΤΕΟ: Λύγισε ο Βινίσιους με το μήνυμα της γιαγιάς του

ΓΗΠΕΔΟ

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BΙΝΤΕΟ: Λύγισε ο Βινίσιους με το μήνυμα της γιαγιάς του

Το κλάμα του Βινίσιους όταν άκουσε ένα μήνυμα της γιαγιάς του, με την οποία μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες και τι είπε για τον ρατσισμό

Ο Βινίσιους έδειξε την ευαίσθητη πλευρά του. Καλεσμένος σε μια εκπομπή, άκουσε ένα μήνυμα από την γιαγιά του, Νίζλα, με την οποία μεγάλωσε και παραμένει πολύ «δεμένος», ξεσπώντας σε κλάματα.

«Είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο γιατί ο πατέρας μου ζούσε πάντα μακριά, οπότε μεγάλωσα με τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου και τη γιαγιά μου. Το σπίτι ήταν μικρό και κοιμήθηκα μαζί της αμέτρητες νύχτες. Είμαι άφωνος. Διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μας αφήσουν, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή που μπορώ μαζί της. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Το να τη βλέπω ευτυχισμένη είναι ανεκτίμητο», ανέφερε ο σούπερ σταρ της Ρεάλ με δάκρυα στα μάτια.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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