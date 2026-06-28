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Με ήρωα Εουστάκιο ο Καναδάς λύγισε τη Νότια Αφρική και πέρασε στους «16» του Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Με ήρωα Εουστάκιο ο Καναδάς λύγισε τη Νότια Αφρική και πέρασε στους «16» του Μουντιάλ!

Ο Καναδάς πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ απέναντι στη μαχητική Νότια Αφρική και περιμένει τον νικητή του Ολλανδία - Μαρόκο!

Ο Καναδάς κατάφερε να πάρει την νίκη - πρόκριση απέναντι στην «μαχητική» Νότια Αφρική με 1-0 και «χρυσό» σκόρερ τον Εουστάκιο στις καθυστερήσεις του αγώνα! Στους «16» του Μουντιάλ οι Καναδοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Ολλανδία - Μαρόκο.

Νότια Αφρική και Καναδάς βρέθηκαν για πρώτη φορά στους «32» του Μουντιάλ, όμως με την απόδοσή τους στο χορτάρι του Λος Άντζελες Στάντιουμ έκαναν άπαντες να αναρωτιούνται πώς προχώρησαν στη διοργάνωση.

Οι Νοτιοαφρικανοί γνώριζαν ότι ο γρήγορος ρυθμός βόλευε τους διοργανωτές. Έπαιξαν άμυνα και προσπάθησαν να απειλήσουν στην κόντρα με βαθιές μπάλες. Μάλιστα, αρκετές φορές οι Καναδοί φίλαθλοι αποδοκίμασαν τον τρόπο παιχνιδιού.

Αποτέλεσμα του τρόπου παιχνιδιού της Νοτίου Αφρικής ήταν ο Καναδάς να απειλήσει ουσιαστικά για πρώτη φορά στο 44'. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπομπίτο έπιασε την κεφαλιά, ο Μοντίμπα έδιωξε πάνω στη γραμμή και στην επαναφορά ο Μπιουκάναν με σουτ νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η ομάδα του Ούγκο Μπρος δεν άλλαξε τακτική στο δεύτερο ημίχρονο κσι δημιούργησε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 62' με άστοχο σουτ του Άπολις. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Καναδά για τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς έως εκείνη τη στιγμή. Ο Ολουσαβέγι έφυγε στην κόντρα, ο Γουίλιαμς τον νίκησε και ο Εμποκάζι έδιωξε την τελευταία στιγμή σε κόρνερ.

Στο 76' ήρθε η στιγμή που περίμεναν όλοι οι Καναδοί. Ο Αλφόνσο Ντέιβις έκανε ντεμπούτο στο Μουντιάλ και με την είσοδό του βοήθησε να δημιουργηθούν επικίνδυνες στιγμές στα καρέ του Γουίλιαμς.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα οδηγούνταν στην παράταση, ήρθε ένα λάθος της άμυνας της Νοτίου Αφρικής για να διαμορφώσει το 0-1 υπέρ των διοργανωτών. Έπειτα από ωραίο συνδυασμό τριών ποδοσφαιριστών που είχαν περάσει ως αλλαγή για τον Καναδά, η άμυνα δεν έδιωξε σωστά και ο Εουστάκιο με τρομερό σουτ εκτός περιοχής χάρισε το εισιτήριο στους διοργανωτές!

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μοντίμπα, Εμποκάζι, Μουντάου, Όκον, Μοκοένα, Μασέκο (86' Μορέμι, Σιτχόλε, Άπολις, Μοφοκένγκ (46' Μπάθα), Μακγκόπα (86' Ρέινερς).

Καναδάς (Τζέσε Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Μπομπίτο (59' Φουζερόλ), Σαλίμπα (59' Σιγκούρ), Λαριέα, Εουστάκιο, Τζ. Ντέιβιντ, Μίλαρ (70' Σάφελμπεργκ), Ολουβασέγι (70' Π. Ντέιβιντ), Μπιουκάναν (75' Ντέιβις).

athletiko.gr 

 

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