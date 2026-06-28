Οι ενδεκάδες του αγώνα Νότια Αφρική - Καναδάς
ΓΗΠΕΔΟ
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Έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες του αγώνα Νότια Αφρική - Καναδάς στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Μουντιάλ.
Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Los Angeles Stadium, ενώ η σέντρα της έχει οριστεί για τις 22:00.
Αναλυτικά οι ενδεκάδες:
Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντάου, Οκόν, Μποκάζι, Μοντίμπα, Μοκοένα, Σιτόλε, Μασέκο, Μοφοκένγκ, Απόλις, Μακγκόπα.
Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Μπομπίτο, Κόρνιλιους, Λαριέα, Μπιουκάναν, Σαλιμπά, Εουστάκιο, Μίλαρ, Ντέιβιντ, Ολουβασέγι.