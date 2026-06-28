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«Πουλήσαμε τις καμήλες μας για εισιτήρια»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πουλήσαμε τις καμήλες μας για εισιτήρια»

Η κάψα των Ιορδανών φιλάθλων να δουν το ματς της ομάδας τους κόντρα στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι έκανε viral έναν φίλαθλο.

Ένα από τα viral στιγμιότυπα στους ομίλους του Μουντιάλ 2026 δεν ήταν κάποιο γκολ ή μια εντυπωσιακή απόκρουση, αλλά ένα πλακάτ στην εξέδρα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ιορδανίας–Αργεντινής, φίλαθλος σήκωσε μια πινακίδα που έγραφε: «We sold our camel for these tickets!» («Πουλήσαμε την καμήλα μας για αυτά τα εισιτήρια!»), προκαλώντας χαμό στα social media.

Το μήνυμα αποτυπώνει με τον πιο ευρηματικό τρόπο τη... θυσία που είναι διατεθειμένοι να κάνουν πολλοί φίλαθλοι προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πολυπόθητο εισιτήριο για έναν αγώνα απέναντι στην Αργεντινή και τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η εικόνα έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια. Άλλοι το αντιμετώπισαν ως το πιο αστείο πανό της διοργάνωσης, ενώ αρκετοί σχολίασαν πως αποτυπώνει με υπερβολικό αλλά εύστοχο τρόπο το πάθος που γεννά το Μουντιάλ

Είτε πρόκειται για αστείο είτε για μια καλοστημένη ατάκα, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, καθώς το πλακάτ έκλεψε την παράσταση και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά viral στιγμιότυπα του Μουντιάλ 2026. Γιατί, όταν παίζει ο Μέσι, κάποιοι λένε ότι... αξίζει μέχρι και να «πουλήσεις την καμήλα σου» για να βρεθείς στις εξέδρες.

athletiko.gr 

 

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