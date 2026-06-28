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«Η Σαουδική Αραβία σκέφτεται να απολύσει τον Δώνη»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Η Σαουδική Αραβία σκέφτεται να απολύσει τον Δώνη»

Μετέωρο το μέλλον του Γιώργου Δώνη στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ έχει φέρει τον Έλληνα τεχνικό προ της εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Σαουδικής Αραβίας στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η επόμενη μέρα δεν φαίνεται πως θα τον βρει τον Γιώργος Δώνης στο τιμόνι των «Πράσινων Γερακιών».

Η συγκομιδή των μόλις δύο βαθμών και ο πρόωρος αποκλεισμός από τη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, η διοίκηση της Ομοσπονδίας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να λύσει τη συνεργασία της με τον 56χρονο Έλληνα προπονητή, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.

Μάλιστα, οι Σαουδάραβες φαίνεται πως έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα, έχοντας ξεχωρίσει τους πιθανούς αντικαταστάτες. Πρώτος στόχος στη σχετική λίστα εμφανίζεται ο Πορτογάλος τεχνικός Ζόρζε Ζεσούς, ενώ στα υπόψη των διοικούντων βρίσκεται ακόμη ένας συμπατριώτης του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Δώνης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας τον περασμένο Απρίλιο, αντικαθιστώντας τον Ερβέ Ρενάρ.

Στο σύντομο αυτό διάστημα, κατέγραψε απολογισμό μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ διαθέτει μακρά προϋπηρεσία στη χώρα, έχοντας καθίσει στον πάγκο πέντε διαφορετικών σαουδαραβικών συλλόγων στο παρελθόν.

athletiko.gr 

 

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World Cup 2026

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