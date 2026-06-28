Μουντιάλ 2026: «Κυπριακή» παροικία στα νοκ-άουτ – Αυτοί είναι οι 9 «δικοί μας» που συνεχίζουν!
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι εννέα ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν πέρσι στο κυπριακό πρωτάθλημα και συνεχίζουν στους «32» του Μουντιάλ.
Το κυπριακό πρωτάθλημα δίνει δυναμικό «παρών» στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ! Συνολικά εννέα ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν πέρσι στο νησί μας συνεχίζουν την πορεία τους στα γήπεδα της Αμερικής!
Η κυπελλούχος Πάφος FC κλέβει την παράσταση διατηρώντας τριπλή εκπροσώπηση με τους Λούκασεν (Γκάνα), Σέμα (Σουηδία) και Σούνιτς (Βοσνία).
Η ΑΕΛ, καμαρώνει για τη διπλή πρόκριση του Μασέκο με τη Νότια Αφρική και του θρυλικού Γκιγιέρμο Οτσόα με το Μεξικό.
Παράλληλα, ο Άρης εκπροσωπείται μέσω του Καλούλου (Λ.Δ. Κονγκό), ο Απόλλωνας με τον Γκάρι Ροντρίγκες (Πράσινο Ακρωτήρι), ενώ στον ΑΠΟΕΛ είδαν την Αυστραλία του Μίλος Ντέγκενεκ να προκρίνεται, επίσης.
Την εννιάδα συμπληρώνει ο Γουίλι Σεμέδο (Πράσινο Ακρωτήρι), ο οποίος μάγεψε με τη φανέλα της Ομόνοιας κατά την περσινή χρονιά και όχι μόνο.