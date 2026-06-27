Μυθικός Βοζίνια, έπιασε ένα απίθανο ρεκόρ σε Μουντιάλ!

Σε κατάσταση... μέθης πρέπει να βρίσκεται αυτή την ώρα ο Βοζίνια, οι συμπαίκτες του και όλοι οι φίλοι του Πράσινου Ακρωτηρίου, μετά την τεράστια πρόκριση στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ.

Με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς του 8ου γκρουπ και όντας στην παρθενική τους συμμετοχή στο θεσμό, οι «Μπλε καρχαρίες» πήραν την 2η θέση και θα αντιμετωπίσουν στα νοκ-άουτ την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι (4/7, 01:00).Ένα από τα πρόσωπα της ομάδας είναι φυσικά ο κίπερ Βοζίνια, που έγινε ευρέως γνωστός για τις αποκρούσεις του στην πρεμιέρα με την Ισπανία (0-0). Ωστόσο, ο 40χρονος φαίνεται πως έχει σκοπό να βάλει το όνομά του για τα καλά στα βιβλία της ιστορίας.

Ο λόγος; Με το 2ο clean sheet που είχε, έπιασε ένα απίθανο ρεκόρ σε Παγκόσμια Κύπελλα. Έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας που κάνει κάτι τέτοιο (σσ τουλάχιστον 2 clean sheet), έχοντας κλείσει 40 χρόνια ζωής. Τόσες (2) το έχει καταφέρει και ο τεράστιος Ντίνο Τζοφ, ενώ η... πρωτιά που απειλείται, ανήκει στον Πίτερ Σίλτον (3).

2 - Vozinha is the third goalkeeper to record multiple FIFA World Cup clean sheets after turning 40 years old, joining 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Peter Shilton (3) and 🇮🇹Dino Zoff (2).



Legendary. pic.twitter.com/vH0qSb8tfm — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

gazzetta.gr