Νίκολιτς: «Δεν είναι πρόβα για το Champions League o τελικός του Superbet Super Cup, καταπληκτικός προπονητής ο Κόντης»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, με τον Σέρβο τεχνικό να χαρακτηρίζει απόλυτα ισορροπημένη τη μάχη για το τρόπαιο και να αναγνωρίζει τη σημαντική δουλειά που έκανε ο Χρήστος Κόντης στους Κρητικούς την περσινή σεζόν.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στις περσινές αναμετρήσεις και όσα έχουν προηγηθεί, ξεκαθαρίζοντας πως η Ένωση έχει το μυαλό της αποκλειστικά στον τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Κρήτη, ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Για το παιχνίδι, ότι ρωτήσατε, είναι ένα παιχνίδι για να παλέψουμε για το τρόπαιο, φυσιολογικά όλες οι χώρες παίζουν Σούπερ Καπ πριν την έναρξη της σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται έτσι φέτος από την Ομοσπονδία, πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σε άλλες χώρες γίνεται μέσα στη σεζόν αλλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες.

Το σημαντικό είναι ότι γίνεται πριν την έναρξη υποχρεώσεων. Είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά αλλά είναι άλλο τα φιλικά κι άλλο τα επίσημα, αύριο το ματς ξεκινάει από το 50-50, θα έχουμε στήριξη από τουλάχιστον 7.000, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός, οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες.

Ο ΟΦΗ πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλό προπονητή, κάτι που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά, λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει όποιος δεν κάνει δώρα, όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα, το έχω μεταφέρει και στους παίκτες. Συμπληρώνονται 30 χρόνια από το τελευταίο Σούπερ Καπ της ΑΕΚ, αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για εμάς».

Για την πίεση:

«Όπως έχει πει ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ότι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, σε αυτό το ερώτημα εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση, έχουμε επιπλέον κίνητρο, είμαστε όλοι απολύτως συγκεντρωμένοι. Σε σχέση με πέρυσι, βασιστήκαμε πέρυσι στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, αυτό θα κάνουμε και φέτος, η αυριανή αναμέτρηση είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο.

Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, εμείς πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει η αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός κι έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Οι κανόνες για τους νέους είναι ότι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίκτες που εμπιστευόμαστε απολύτως είτε είναι νέοι, μεγαλύτεροι, Έλληνες ή ξένοι, το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες».

Τι υπολογίζει από τον αντίπαλο:

«Μιλάω δημοσίως συχνά, έχω πει ότι ο αντίπαλος προπονητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στον Παναθηναϊκό και εδώ, για μένα είναι στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή».

sport-fm.gr